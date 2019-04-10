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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.04.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Rodallega 800 bin euroyu beğenmedi

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Rodallega 800 bin euroyu beğenmedi

Trabzonspor'un Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega, bordo mavili kulübün önerdiği parayı az buldu.

Bordo-mavili kurmaylar, 1 sezon daha takımda kalmasını istediği Hugo’ya 800 bin Euro’luk teklif yaptı. Ancak Çin’den daha iyi teklif aldığı öğrenilen golcü futbolcu, tavrını gitmekten yana sergiliyor

TAKIMIN 12 GOLLE EN SKORERİ

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; attığı 12 golle bu sezon Fırtına’yı sırtlayan Hugo Rodallega ile Trabzonspor’un bağları koptu kopacak… Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki golcü yıldız, yönetimin yaptığı tekliflere olumlu yanıt vermedi. Bordo-mavili kurmayların 1 sezon için 800 bin Euro teklif ettiği Rodallega, menajeri aracılığıyla bu öneriye ‘hayır’ dedi. Kolombiyalı yıldızın 1+1 yıllık sözleşme ve 1 milyon Euro istediği öğrenildi.

ÇİN’DEN 1.5 MİLYON EURO’LUK TEKLİF

Rodallega'nın 800 bin Euro’luk teklifi kabul etmemesinin ardından ise Çin’den teklif alması yatıyor. Aldığımız bilgilere göre, tecrübeli forvet, Çin Ligi’nin üst sıralarında mücadele eden 2 takımından 1.5 milyon Euro’yu aşan teklifler aldı. Rodallega ve menajeri bu önerileri değerlendiriyor. Bu nedenle de Trabzonspor’un yaptığı 800 bin Euro’luk öneriyi beğenmiyor.

30 MAÇTA 13 GOL 3 ASİST

Bu sezon 26 lig maçında bordo-mavili formayı terleten Rodallega 12 gol kaydetti. Kolombiyalı forvet 3 de asist yaptı. 4 kupa sınavına çıkan Hugo’nun bu alanda da 1 golü bulunuyor.

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Rodallega 800 bin euroyu beğenmedi

 

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