Rodallega 800 bin euroyu beğenmedi
Trabzonspor'un Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega, bordo mavili kulübün önerdiği parayı az buldu.
Bordo-mavili kurmaylar, 1 sezon daha takımda kalmasını istediği Hugo’ya 800 bin Euro’luk teklif yaptı. Ancak Çin’den daha iyi teklif aldığı öğrenilen golcü futbolcu, tavrını gitmekten yana sergiliyor
TAKIMIN 12 GOLLE EN SKORERİ
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; attığı 12 golle bu sezon Fırtına’yı sırtlayan Hugo Rodallega ile Trabzonspor’un bağları koptu kopacak… Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki golcü yıldız, yönetimin yaptığı tekliflere olumlu yanıt vermedi. Bordo-mavili kurmayların 1 sezon için 800 bin Euro teklif ettiği Rodallega, menajeri aracılığıyla bu öneriye ‘hayır’ dedi. Kolombiyalı yıldızın 1+1 yıllık sözleşme ve 1 milyon Euro istediği öğrenildi.
ÇİN’DEN 1.5 MİLYON EURO’LUK TEKLİF
Rodallega'nın 800 bin Euro’luk teklifi kabul etmemesinin ardından ise Çin’den teklif alması yatıyor. Aldığımız bilgilere göre, tecrübeli forvet, Çin Ligi’nin üst sıralarında mücadele eden 2 takımından 1.5 milyon Euro’yu aşan teklifler aldı. Rodallega ve menajeri bu önerileri değerlendiriyor. Bu nedenle de Trabzonspor’un yaptığı 800 bin Euro’luk öneriyi beğenmiyor.
30 MAÇTA 13 GOL 3 ASİST
Bu sezon 26 lig maçında bordo-mavili formayı terleten Rodallega 12 gol kaydetti. Kolombiyalı forvet 3 de asist yaptı. 4 kupa sınavına çıkan Hugo’nun bu alanda da 1 golü bulunuyor.
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