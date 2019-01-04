Rockets, Warriors'ı uzatmalarda yendi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriRockets, Warriors'ı uzatmalarda yendi
GeriBasketbol Rockets, Warriors'ı uzatmalarda yendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
A.A.
04.01.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

Rockets, Warriors'ı uzatmalarda yendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rockets, Warriors'ı uzatmalarda yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) uzatmaya giden mücadelede Houston Rockets, deplasmanda Golden State Warriors'ı 135-134 mağlup etti.

NBA'e 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerin uzatmaya giden çekişmeli mücadelesinde, Houston Rockets, yıldız oyuncusu James Harden'ın son saniyelerde bulduğu üçlüğün yardımıyla deplasmanda Golden State Warriors'ı 135-134 yendi.
Sezonun 22. galibiyetine ulaşan Rockets'ta Harden 44 sayı, 15 asist ve 10 ribauntluk performansıyla "triple-double" yaparak galibiyette baş rolü oynadı. Clint Capela 29 sayı ve 21 ribaunt, Austin Rivers 18, Danuel House 17, Gerald Green 16 sayıyla galibiyete katkı sağlayan oyuncular oldu.
Bu sezon 14. kez kaybeden Warriors'ta Stephen Curry 35 sayı ve 6 ribaunt, Kevin Durant ve Klay Thompson 26'şar sayılık performans sergiledi.

- DeRozan'dan triple-double

Son haftaların formda ekibi San Antonio Spurs, sezonun 22. galibiyetini konuk ettiği Toronto Raptors'ı 125-107 mağlup ederek aldı.
Spurs'te DeMar DeRozan 21 sayı, 14 ribaunt ve 11 asistle kariyerinin ilk triple-double'ını yaparken, LaMarcus Aldridge 23, Bryn Forbes 20, Derrick White 19 sayıyla galibiyete destek verdi.
Sezonun 12. mağlubiyetini alan Raptors'ta Kawhi Leonard 21, Delon Wright 15, Serge Ibaka ve Norman Powell'in 14 saylık performansları galibiyet için yeterli olmadı.

- Nuggets liderliğini sürdürdü

Batı Konferansı lideri Denver Nuggets ise konuk olduğu Sacramento Kings'i 117-113'lük skorla geçerek sezonun 25. galibiyetini elde etti.
Nuggets'ta 36 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle Jamal Murray ve 26 sayı, 13 ribaunt, 6 asistle Nikola Jokic takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.
Galibiyet ve mağlubiyet sayısı 19'da eşitlenen Kings'te Buddy Hield 29 sayı, Nemanja Bjelica ise 17 sayı, 6 ribaunt, 3 asist ve 1 blok, Bogdan Bogdanovic 14 sayı, 5 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalmayla oynadı.
NBA'e 10 maçla devam edilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Rockets, Warriors'ı uzatmalarda yendi

Futbolda ara transfer dönemi başladı!

Fenerbahçe Beko Saski Baskonia basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

G.Saray'da flaş gelişme! Feghouli...