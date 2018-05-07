Rockets tur kapısını araladı
Batı Konferansı'nın diğer yarı finalinde Houston Rockets, Utah Jazz'a konuk olduğu maçta 100-87 galip gelerek durumu 3-1 yaptı ve seriyi kazanmaya yaklaştı.
Rockets'ta Chris Paul 27 sayı, 12 ribaunt, 6 asist, James Harden 24 sayı, 4 ribaunt, 4 top çalma, Clint Capela 12 sayı, 15 ribaunt, 6 blokluk performans ortaya koydu.
Jazz'da Donovan Mitchell 25 sayı, 9 ribaunt, Joe Ingles 15 sayı, 8 ribaunt, Rudy Gobert 11 sayı, 10 ribaunt üretti.
Warriors ve Rockets, birer maç daha kazanması halinde Batı Konferansı finalinde eşleşecek.
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- Bu gece 01:00'de Philadelphia'nın konuğu Boston. Seride 3-0 Boston'ın üstünlüğü bulunuyor.
- 03:30'da ise Cleveland, Toronto'yu ağırlayacak. Seride 3-0 Cleveland'ın üstünlüğü bulunuyor.
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