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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol Rockets seriyi 16 maça çıkardı!
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Sıradaki Haber:Anadolu Efes'in konuğu, Maccabi FOX

Basketbol
aa-spor
07.03.2018 - 11:33, Son Güncelleme:

Rockets seriyi 16 maça çıkardı!

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 122-112 mağlup ederek galibiyet serisini 16 maça çıkardı.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Sezonun formda takımı Houston Rockets, konuk olduğu Oklahoma City Thunder'ı 122-112 yendiği karşılaşmayla Boston Celtics'in NBA'de bu sezonun en uzun galibiyet serisi rekorunu egale etti.

Sezonun 50'nci galibiyetine ulaşan Batı Konferansı lideri Rockets'ta Chris Paul 25 sayı, 5 asist, 4 ribaunt ve 3 top çalma, James Harden 23 sayı ve 11 asist, Trevor Ariza 15, Eric Gordon ise 14 sayı ile galibiyete katkı sağladı.

Bu sezon 29'uncu kez kaybeden Thunder'da Russell Westbrook 32 sayı, 7 asist ve 4 ribaunt, Carmelo Anthony 23 sayı, Paul George 17 sayı, Steven Adams ise 16 sayı ve 8 ribaunt ile oynadı.

ERSAN'DAN 11 SAYI

Bu sezon play-off'lara kalmayı hedefleyen Philadelphia 76ers, sezonun 35'inci galibiyetini, deplasmanda Charlotte Hornets'i 128-114 mağlup ederek aldı.
Sixers'ta Robert Covington 22 sayı, Ben Simmons 16 sayı ve 13 asist, Dario Saric 19 sayı, 23 dakika süre alan milli oyuncu Ersan İlyasova ise 11 sayı, 6 ribaunt ve 1 asistle galibiyette etkili oldu.
Üst üste 4'üncü kez kaybeden Hornets'te Dwight Howard 30 sayı ve 6 ribaunt, Nicolas Batum 12 sayı ve 10 asistlik performans sergiledi.

WARRİORS TAKİBİ SÜRDÜRDÜ

Golden State Warriors, konuk ettiği Brooklyn Nets'i 114-101'lik skorla geçerek Batı Konferansı'ndaki zirve mücadelesinde Houston Rockets'ı takibini sürdürdü.
Üst üste 6'ncı galibiyetini alan Warriors'ta Stephen Curry 34, Kevin Durant 19, Klay Thompson 18 sayıyla mücadele etti.
Bu sezon 45'inci kez yenilen Nets'in en skorer isimleri 20 sayı ve 8 asistle D'Angelo Russell ile 19 sayı kaydeden DeMarre Carroll oldu.
NBA'e 7 maçla devam edilecek.

- SONUÇLAR
Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers: 114-128
Toronto Raptors-Atlanta Hawks: 106-90
Washington Wizards-Miami Heat: 117-113
Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 112-122
Dallas Mavericks-Denver Nuggets: 118-107
Portland Trail Blazers-New York Knicks: 111-87
Golden State Warriors-Brooklyn Nets: 114-101
Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 116-121

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