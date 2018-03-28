Rockets seriye devam ediyor!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls'u 118-86 yenen Houston Rockets, galibiyet serisini 10 maça çıkardı.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Houston Rockets, seyircisi önünde oynadığı Chicago Bulls karşılaşmasını 118-86 kazandı. Tarihinin en iyi sezonunu geçiren Rockets, 61. galibiyetini aldı.
James Harden'ın dinlendirildiği Rockets'ta Eric Gordon 31 sayı, Trevor Ariza 21 sayı, 6 ribaunt, 4 top çalma ve Chris Paul 13 sayı, 10 asist, 4 top çalmayla oynadı.
Bulls'ta Lauri Markkanen 22, Denzel Valentine ve Sean Kilpatrick 12'şer sayı kaydetti.
Sonuçlar
Washington Wizards-San Antonio Spurs: 116-106
Toronto Raptors-Denver Nuggets: 114-110
Houston Rockets-Chicago Bulls: 118-86
Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 98-79
New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers: 103-107
Sacramento Kings-Dallas Mavericks: 97-103
Golden State Warriors-Indiana Pacers: 81-92
Los Angeles Clippers-Milwaukee Bucks: 105-98
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