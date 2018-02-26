Rockets seriye devam ediyor!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Denver Nuggets'ı 119-114 yenerek, peş peşe 12. galibiyetini aldı.
Bu sezon 46. maçını kazanan Batı Konferansı lideri Rockets'ta Chris Paul 23 sayı, 6 asist, 5 ribaunt ve Trevor Ariza 14 sayı, 6 ribauntla galibiyete katkı sağladı.
Play-off mücadelesi veren ve 27. mağlubiyetini yaşayan Nuggets'ta Will Barton 25 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Nikola Jokic 21 sayı, 14 ribaunt, 8 asist, Jamal Murray
19 sayı, 5 asistlik performans ortaya koydu.
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