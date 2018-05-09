Rockets konferans finalinde! Rakibi GSW
NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Batı Konferansı yarı final 5. maçında Utah Jazz'ı ağırlayan Houston Rockets, çekişmeli mücadelenin ardından rakibini 112-102 yenerek seride 4-1 öne geçti ve adını finale yazdırdı.
Rockets'ta 41 sayı, 10 asist ve 7 ribauntla galibiyette baş rolü oynayan Chris Paul, play-off'lardaki sayı rekorunu da geliştirdi. James Harden 18 sayı, 4 ribaunt ve 4 asist, PJ Tucker ise 19 sayıyla galibiyete katkı sağlayan diğer oyuncular oldu.
Jazz'da Donovan Mitchell 24 sayı ve 9 asist, Alec Burks 22, Royce O'Neale ise 17 sayıyla mücadele etmesine rağmen takımının yarı finalden elenmesini engelleyemedi.
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