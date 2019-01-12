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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Basketbol
A.A.
12.01.2019 - 10:15, Son Güncelleme:

Rockets, Harden ile farklı kazandı

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Rockets, Harden ile farklı kazandı

NBA'de Houston Rockets, James Harden'ın "triple double" yaptığı maçta Cleveland Cavaliers'ı 141-113 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Cleveland Cavaliers'ı 141-113 yendi.  NBA'e 9 maçla devam edildi. James Harden'ın "triple double" yaptığı mücadelede Houston Rockets, Doğu Konferansı'nda son sırada yer alan Cleveland Cavaliers'ı 141-113 mağlup ederek bu sezon 24. galibiyetine uzandı.

Ev sahibi ekipte James Harden 43 sayı, 10 ribaunt ve 12 asistle galibiyete önemli katkı sağlarken, Clint Capela 19, Danuel House 14 sayı üretti. Cavaliers'ta 27 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman, 15 sayı, 3 ribaunt, 1 asistlik performans sergiledi. Ante Zizic 18, Colin Sexton 14 sayıyla maçı tamamladı.

Ersan ve Furkan üzüldü
Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Washington Wizards'a 113-106 mağlup oldu. Karşılaşmada 26 dakika süre alan milli basketbolcu, 12 sayı, 5 ribaunt ve 2 asistle oynadı. Khris Middleton ise skora 25 sayılık katkı sağladı. Tomas Satoransky'nin 18 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptığı Wizards'ta, Bradley Beal rakip potaya 32 sayı gönderdi.

Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers ise sahasında Atlanta Hawks'a 123-121 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Milli basketbolcu 4 dakika süre aldı. 

Sonuçlar
Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 121-123
Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 113-106
New York Knicks-Indiana Pacers: 106-121
Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 122-105
Houston Rockets-Cleveland Cavaliers: 141-113
Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks: 115-119
Portland Trail Blazers-Charlotte Hornets: 127-96
Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 113-95
Golden State Warriors-Chicago Bulls: 146-109 

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