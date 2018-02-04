Rockets, Cavaliers'a fark attı
NBA'in iddialı takımlarının karşılaşmasında Houston Rockets, konuk olduğu Cleveland Cavaliers'ı 32 sayı farkla mağlup etti.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Cleveland Cavaliers'ı 120-88 yendi.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Şampiyonluğun favorileri arasındaki Cleveland Cavaliers ile Houston Rockets'ın mücadelesini, 120-88'lik skorla Rockets kazandı.
Misafir Rockets'ı galibiyete, 22 sayı, 11 asist, 8 ribauntla oynayan Chris Paul, 21 sayı, 8 ribaunt üreten Ryan Anderson ve maçı 16 sayı, 9 asist, 6 ribauntla tamamlayan James Harden taşıdı.
Cavaliers'ta LeBron James 11 sayı, 9 ribaunt, 9 asist, J.R. Smith ve Isaiah Thomas 12'şer sayı kaydetti. Cedi Osman ise 4 sayı ve 3 ribaunt üretti.
- Drummond'dan etkileyici performans
Detroit Pistons'ın all-star pivotu Andre Drummond, takımının Miami Heat'i 111-107 yendiği karşılaşmada, 23 sayı, 20 ribaunt, 4 top çalma ve 4 blokla oynadı.
Ev sahibi Pistons'ta 25 sayı, 7 asistle mücadele eden Ish Smith ve 16 sayı, 9 ribaunt, 7 asist üreten Blake Griffin, galibiyette önemli rol aldı.
Heat'te Goran Dragic'in 33 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Josh Richardson ve Kelly Olynyk 19'ar, James Johnson da 18 sayı attı.
- Nuggets, şampiyonu yendi
Denver Nuggets, ağırladığı son şampiyon Golden State Warriors'ı 115-108 mağlup etti.
Nuggets'ta Will Barton 25 sayı, 5 ribaunt, Nikola Jokic 19 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Gary Harris 16 sayı, 6 ribaunt ve Trey Lyles 15 sayı, 10 ribaunt üretti.
Warriors'ta Kevin Durant'in 31 sayı, 7 asist, 6 ribaunt ve Stephen Curry'nin 24 sayı, 6 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.
NBA'e 6 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Los Angeles Clippers-Chicago Bulls: 113-103
Detroit Pistons-Miami Heat: 111-107
Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 100-92
Orlando Magic-Washington Wizards: 98-115
Cleveland Cavaliers-Houston Rockets: 88-120
Denver Nuggets-Golden State Warriors: 115-108
Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 118-107
San Antonio Spurs-Utah Jazz: 111-120
Sacramento Kings-Dallas Mavericks: 99-106
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