Rockets, Capela belirsizliğini bitirmenin peşinde
NBA’de artık iyice daralan serbest oyuncu pazarındaki en önemli isim Clint Capela. Ve Houston Rockets’ın onu kaybetmeye hiç niyeti yok.
Houston Rockets‘ın sınırlı serbest oyuncusu Clint Capela hala yeni bir sözleşmeye imza atmadı.
Oyuncu şu an muhtemelen serbest durumdaki en iyi isim ama Houston yine de İsviçreli uzunla bir anlaşma sağlayabileceğini düşünüyor. Organizasyonun CEO’su Tad Brown konu hakkında şu açıklamalarda bulundu:
“Clint’i seviyoruz. Clint takımımızın önemli bir parçası. Onunla yakında bir anlaşma sağlayacağımızdan çok umutluyuz. Daryl Morey ve Clint’in ekibinin bunun üstünde her gün çalıştıklarını biliyorum.”
Rockets‘ın Batı Konferansı Finali’nde Golden State Warriors‘tan aldığı yenilginin rövanşına çıkabilmek için Capela’yı kesinlikle kadroda tutması gerekiyor.
İsviçreli oyuncu kulaçları, atletizmi ve savunmadaki çok yönlülüğüyle hem savunma hem hücumda Rockets için çok kritik bir oyuncu.
Ama Batı ekibi oyuncuya kadronun önemli bir parçası olduğu için gereğinden büyük bir kontrat vermek de istemiyor. (Eurohoops)
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