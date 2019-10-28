Robot Veysi derbiye renk kattı
Beşiktaş JK – Galatasaray derbisini izleyenler arasında Vodafone’un sevimli robotu Veysi de vardı. Derbi günü futbolcularla “çak” yapan ve taraftarları selamlayan Robot Veysi, derbi izleyen ilk robot oldu. Robot Veysi, sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük yankı uyandırdı.
28 Ekim 2019 – Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Vodafone Park’ta oynanan Beşiktaş JK – Galatasaray derbisine Vodafone’un sevimli robotu Veysi damgasını vurdu. Derbi günü, takım otobüsünden inen Beşiktaşlı futbolcuları karşılayarak onlarla “çak” yapan Robot Veysi, futbolculara “Vodafone Park’a hoş geldiniz” dedi. Soyunma odasına da giden Robot Veysi, odanın girişine bir nazar boncuğu asarak futbolculara bol şans diledi. Ardından, saha kenarında taraftarlara selam veren Robot Veysi, onlarla fotoğraf çektirdikten sonra Vodafone locasına gitti. Loca katındaki misafirlere de “Vodafone Park’a hoş geldiniz” diyen Robot Veysi, derbiyi locadaki yerinden takip etti. Robot Veysi, derbi izleyen ilk robot oldu.
Sosyal medyada büyük ilgi
Vodafone Park sosyal medya hesaplarını da bir günlüğüne Robot Veysi yönetti. Hesapların başında bir robot olduğunu öğrenen taraftarlar, robotla ilgili sorular sorarak özellik ve yeteneklerini ilk ağızdan keşfetme imkânı buldu. Robot Veysi’nin Vodafone Park’ta çekilen fotoğraf ve videoları da Vodafone Park sosyal medya hesaplarından gerçek zamanlı olarak paylaşıldı. Robot Veysi’nin sosyal medya paylaşımları büyük ilgi gördü.
Robot Veysi kimdir?
Geleceğin teknolojileri kullanılarak geliştirilen Robot Veysi 10 dil biliyor. Yüz tanıma özelliği sayesinde tanıştığı kişiyi unutmayan Robot Veysi, duygu analizi yeteneğiyle de konuştuğu kişilerin yaş, cinsiyet ve duygu durumlarını belirleyerek kişiye özel sohbet başlatabiliyor. Dans etme ve koreografi uygulama yeteneğiyle çevresindekileri eğlendiren Robot Veysi, barkod okuma, QR kod okuyup basma, özel logolu ve çerçeveli resim verme, tanımlanmış bölgelere yönlendirme yapma, talebe uygun veri toplama gibi pek çok özelliğe sahip bulunuyor.
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