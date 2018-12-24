Robinho'nun yeni takımını açıkladı! 'İstanbul'a geliyor...'
Eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin, Galatasaray'ın Sivasspor'u 4-2 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Sinan Engin'in o flaş sözleri...
- Spor Toto Süper Lig'in en iyi top oynayan iki takımından biri Trabzonspor. Biri stoper iki transfer yaparsa Trabzonspor ligde şampiyonluğa oynar.
- Galatasaray’ın Sivaspor karşısında özellikle ileri kanadı çok iyiydi. Kanat oyuncuları koptu gitti. Galatasaray sezonun en iyi futbolunu oynadı. Başakşehir zaten yerinde duruyor.
- Galatasaray’ın Rodrigues’e, Onyekuru’ya ayak uyduracak hızlı bir forvete ihtiyacı var. Ara transfer dönemi çok hareketli geçecek.
MÜTHİŞ OLACAK
- Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe transferler yapacak. Müthiş bir ikinci yarı bizleri bekliyor. Her takım bu seneyi göze kestirdi. Bana göre Trabzonspor şampiyonluğun en büyük adayı.
- Ersun Yanal Türkiye’ye çok yabancı oyuncu getirdi ve transferde çok az yanılan bir hoca. Ama ben bu sene iki rötuş ile Galatasaray’ın şampiyonluğun en ciddi adaylarından biri olacağını düşünüyorum. Galatasaray’ın en önemli oyuncusu taraftarıdır. Hamza Hoca dönemini hatırlayın.
- Galatasaray basketbolda çok önemli bir galibiyet almıştır. Bu onun sevincidir. Abdürrahim Albayrak konuşuyor, kızıyorlar. Galatasaray taraftarı çok hassas. Başkanlarınıza ve yöneticilerinize biraz saygılı olun. Her söylediklerine kızılmaz.
HATIRLAYIN GEÇMİŞİ
- Ersun Yanal Türkiye’ye çok yabancı oyuncu getirdi ve transferde çok az yanılan bir hoca. Ama ben bu sene iki rötuş ile Galatasaray’ın şampiyonluğun en ciddi adaylarından biri olacağını düşünüyorum. Galatasaray’ın en önemli oyuncusu taraftarıdır. Hamza Hoca dönemini hatırlayın.
- Şenol Hoca kenarda mutsuz duruyor. Beşiktaş yönetimi Şenol Hoca ile anlaşacak ve bu durumu düzeltecektir. Ben Şenol Güneş ile devam edilmesinden yanayım. Muhtemelen yönetim Babel ile de anlaşacaktır. Oğuzhan ve Quaresma’yı tedavi etmen lazım. İkinci devre şahane bir lig bizi bekliyor.
- Robinho, önümüzdeki Ocak’tan itibaren Başakşehir forması giyecek. Sivas’ta mütevazi bir şehirde top oynadı ve sorun çıkarmadı. İstanbul’da da herhalde dağılmaz. Eğer dağılmazsa Başakşehir’e güç katacağını düşünüyorum.
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