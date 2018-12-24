Robinho'nun yeni takımını açıkladı! 'İstanbul'a geliyor...'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriRobinho'nun yeni takımını açıkladı! 'İstanbul'a geliyor...'
GeriFutbol Robinho'nun yeni takımını açıkladı! 'İstanbul'a geliyor...'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
24.12.2018 - 09:30, Son Güncelleme:

Robinho'nun yeni takımını açıkladı! 'İstanbul'a geliyor...'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Robinho'nun yeni takımını açıkladı! 'İstanbul'a geliyor...'

Eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin, Galatasaray'ın Sivasspor'u 4-2 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Sinan Engin'in o flaş sözleri...

- Spor Toto Süper Lig'in en iyi top oynayan iki takımından biri Trabzonspor. Biri stoper iki transfer yaparsa Trabzonspor ligde şampiyonluğa oynar.

- Galatasaray’ın Sivaspor karşısında özellikle ileri kanadı çok iyiydi. Kanat oyuncuları koptu gitti. Galatasaray sezonun en iyi futbolunu oynadı. Başakşehir zaten yerinde duruyor.

- Galatasaray’ın Rodrigues’e, Onyekuru’ya ayak uyduracak hızlı bir forvete ihtiyacı var. Ara transfer dönemi çok hareketli geçecek.

MÜTHİŞ OLACAK
- Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe transferler yapacak. Müthiş bir ikinci yarı bizleri bekliyor. Her takım bu seneyi göze kestirdi. Bana göre Trabzonspor şampiyonluğun en büyük adayı.

- Ersun Yanal Türkiye’ye çok yabancı oyuncu getirdi ve transferde çok az yanılan bir hoca. Ama ben bu sene iki rötuş ile Galatasaray’ın şampiyonluğun en ciddi adaylarından biri olacağını düşünüyorum. Galatasaray’ın en önemli oyuncusu taraftarıdır. Hamza Hoca dönemini hatırlayın.

- Galatasaray basketbolda çok önemli bir galibiyet almıştır. Bu onun sevincidir. Abdürrahim Albayrak konuşuyor, kızıyorlar. Galatasaray taraftarı çok hassas. Başkanlarınıza ve yöneticilerinize biraz saygılı olun. Her söylediklerine kızılmaz.

HATIRLAYIN GEÇMİŞİ
- Ersun Yanal Türkiye’ye çok yabancı oyuncu getirdi ve transferde çok az yanılan bir hoca. Ama ben bu sene iki rötuş ile Galatasaray’ın şampiyonluğun en ciddi adaylarından biri olacağını düşünüyorum. Galatasaray’ın en önemli oyuncusu taraftarıdır. Hamza Hoca dönemini hatırlayın.

- Şenol Hoca kenarda mutsuz duruyor. Beşiktaş yönetimi Şenol Hoca ile anlaşacak ve bu durumu düzeltecektir. Ben Şenol Güneş ile devam edilmesinden yanayım. Muhtemelen yönetim Babel ile de anlaşacaktır. Oğuzhan ve Quaresma’yı tedavi etmen lazım. İkinci devre şahane bir lig bizi bekliyor.

- Robinho, önümüzdeki Ocak’tan itibaren Başakşehir forması giyecek. Sivas’ta mütevazi bir şehirde top oynadı ve sorun çıkarmadı. İstanbul’da da herhalde dağılmaz. Eğer dağılmazsa Başakşehir’e güç katacağını düşünüyorum.

Albayrak taraftarlardan özür diledi!Galatasaray ilk devrenin son maçında Demir Grup Sivasspor'u 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, ocak ayında yapılacak transferlerle camianın daha keyif alacağı bir takım oluşturma çabası içinde olduklarını söyledi.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

F.Bahçe galibiyeti iddaa'da 1,75 açılmıştı! Müthiş düşüş...

Trabzonspor'dan 115 hafta sonra bir ilk!

F.Bahçe'nin yıldızı kesik yedi! İlk 11'de yok...

Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?