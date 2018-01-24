Robinho'nun ücreti dudak uçuklattı! Ev kirası ise...

Sivasspor, dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Robinho ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Dün sabah saatlerinde Sivas’a ayak basan Robinho’ya taraftarlar hem havalimanında hem de stattaki imza töreninde büyük ilgi gösterdi. İlk olarak sağlık kontrolünden geçen Brezilyalı yıldız için kent çoktan hazırlanmıştı.

Şehir meydanındaki panolarda tecrübeli futbolcunun Sivas formalı fotoğrafının üzerine ‘Hoş geldin Gardaş’ ve ‘Welcome Brother’ diye yazıldı. Sambacı’nın daha önce vatandaşları Roberto Carlos ve Cicinho’nun kaldığı Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan sitedeki üç katlı evde, ailesi ve üç çocuğuyla birlikte yaşayacağı öğrenildi.

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Yiğido’dan 1.5 yıl için 9.2 milyon TL alacak Robinho’nun evine ödeyeceği aylık kiranın ise 2 bin 500 TL olacağı belirtildi. Sivas Belediyesi’nin Twitter hesabında 33 yaşındaki oyuncunun resmi ile ‘Sivas, nüfus: 336000+1 Robinho=336001’ paylaşımı dikkatlerden kaçmadı. Mesaj olarak da, “Senle fotoğraf çektirmek ve imza almak için acele etmiyoruz. Sevgili Robinho, nasıl olsa su, doğalgaz ve kent kart abonelik işlemleri için bize geleceksin” yazısına yer verildi. (Fanatik)