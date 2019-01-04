Robinho'nun imza töreni duyuruldu!
Medipol Başakşehir'de, Demir Grup Sivasspor'dan transfer edilen Brezilyalı futbolcu Robinho için imza töreni düzenlenecek.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da katılacağı imza töreni, yarın saat 12:30'da, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilecek.
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