Robinho'dan flaş şampiyonluk açıklaması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriRobinho'dan flaş şampiyonluk açıklaması
GeriFutbol Robinho'dan flaş şampiyonluk açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
15.01.2019 - 14:15, Son Güncelleme:

Robinho'dan flaş şampiyonluk açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Robinho'dan flaş şampiyonluk açıklaması

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho, turuncu-lacivertli takımın şampiyonluk rüyasını gerçekleştireceklerini söyledi.

Robinho, turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan röportajında, "Tüm takım olarak rüyamız, düşümüz, istediğimiz şey şampiyon olmak. Bence bunu yapacak kaliteye sahibiz, yapmamız gereken tek şey odaklanmak ve çalışmak. Çok odaklanırsak, çalışırsak kendimizi bu işe adarsak bu rüyayı bu sene gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı. Brezilyalı yıldız, Medipol Başakşehir gibi yalnızca Türkiye'de değil Avrupa'da da hedefleri olan bir kulübe transfer olduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Başakşehir formasını giymek ve çok başarılı olmak istiyorum." dedi.

İstanbul ekibine transferi hakkında bilgi veren Robinho, "Açıkçası bu tarz şeylerle birebir muhattap olmuyorum. Başakşehir'den teklif olduğunu duyduğumda çok mutlu oldum ama dediğim gibi benim bir avukatım var ve bu tarz transfer görüşmelerini, pazarlıklarını avukatım yapıyor. Görüşmeleri de o yaptı. Burada oynayabilme düşüncesi beni çok mutlu etmişti. Çok kısa bir süre önce geldim ama herkes beni iyi bir şekilde ağırladı. Daha önce beraber oynadığım arkadaşlarım var. Başakşehirli oyuncuları da tanıyorum. Çok güzel bir aile ortamının içine geldim." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer olmadan önce Manchester City'den eski takım arkadaşı Emmanuel Adebayor ile de konuştuğunu aktaran deneyimli futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Adebayor, bana Başakşehir'in ne kadar mükemmel bir kulüp olduğunu anlattı. Adebayorla beraber futbol oynamanın mutluluğunu, keyfini Manchester City'de yaşamıştık. O günlerde çok mutluyduk, aynı mutluluğu burada tekrar yaşayacağımıza inanıyoruz."

Robinho, geçtiğimiz sezon Demir Grup Sivasspor formasıyla Medipol Başakşehir'in şampiyonluk yarışıda büyük bir yara almasını sağlayan golü attığının hatırlatılması üzerine ise, "O golü atmak o anda benim için büyük bir mutluluk olmuştu çünkü o zaman Sivasspor'un oyuncusuydum. Şimdi roller değişti attığım gollerle Başakşehir'i ve kendimi mutlu edeceğim." yorumunu yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nin her futbolcunun yer almak istediği bir turnuva olduğunu sözlerine ekleyen Robinho, şampiyon olarak yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini de aktardı.

Robinho birlikte oynadığı en iyi 11'i ise, "Kalede Dida, stoperler Cannavaro, Thiago Silva, sağ bek Cafu, sol bek Roberto Carlos ya da Marcelo ama tercihim Roberto Carlos. Orta saha Zidane, Ronaldinho, Neymar, Kaka, en uçta Brezilyalı Ronaldo ve son olarak da kendimi koyuyorum." sözleriyle açıkladı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 436Juventus - Milan
    3
    MS1
    1,35
    3044kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

- Robinho'nun tercihleri

Robinho, kendine sorulan kısa sorulara ise şu yanıtları verdi:

- Pele mi, Maradona mı? "Pele, daha çok gol atmış olması, daha çok kupa kazanması ve benim de Brezilyalı olmam."

- Messi mi, Ronaldo mu? "Tabii ki Messi, Ronaldo'ya saygı duyuyorum ama Messi bir dahi."

- Zidane mı, Ronaldinho mu? "Ronaldinho. Çok zor soru ama Ronaldinho, yüzünde gülümsemeyle oynardı, mükemmel bir oyuncu."

- Premier Lig mi, La Liga mı? "Premier Lig dünyanın en iyi ligi. Çünkü her sene kimin şampiyon olacağını kestiremiyorsunuz. La Liga'da ise Barcelona ya da Real Madrid hegemonyası var."

- Gol mü, asist mi? "Anına dakikasına bağlı ama tabii ki gol atmayı tercih ederim."

- Turuncu mu, lacivert mi? "Lacivert."

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Antalyaspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Çalhanoğlu, Bundesliga yolcusu! 137 milyon...

Robinho'dan flaş şampiyonluk açıklaması

G.Saray'a cevap geldi! Transfer...