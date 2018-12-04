Robinho'dan flaş açıklamalar! "Fenerbahçe..."
Sivasspor'daki geleceği ve ligdeki şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu Sivas'ta uzun yıllar kalmak istediğini ve burada mutlu olduğunu söyledi.
Sivasspor'un yıldız futbolcusu Robinho, A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Sivas'ta basit bir hayatı olduğunu söyleyen Robinho şöyle konuştu;
"Gelmeden önce Brezilyalı futbolcu arkadaşlarımla konuştum. Türkiye hakkında onlardan bilgi aldım. Burada mutluyum. Basit bir hayatım var. Evden antrenmana, antrenmandan eve. Umarım önümüzdeki dönemde ortak bir yol bulunur ve Sivas'ta uzun yıllar kalırım."
Ligdeki şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Robinho şunları söyledi;
"Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe bunlar büyük kulüpler. Fenerbahçe şu anda pek parlak durumda görünmüyor. Ancak Fenerbahçe'nin forması bile bu lig için yeterli."
Robinho Süper Lig'de bu sezon çıktığı 14 maçta 4 gol 2 asistlik performans gösterdi.
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