Robinho'dan Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Radamel Falcao itirafı!

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı yıldızı Robinho, beIN Sports'a röportaj verdi.

Robinho'nun dikkat çeken açıklamaları şu şekilde;

Robinho, bana annemin verdiği bir isimdi çünkü hep kendi yaşıtımdan daha büyük çocuklarla beraber oynuyordum. Benim aslında ismim Robi. Ama bizim dilimizde sonuna ‘inho’ eklediğiniz zaman küçük anlamına geliyor.

Sivas macerası benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Taraftarı, şehri kalbimde taşıyorum. Çünkü beni orada çok iyi ağırladılar, çok da iyi bir sezon geçirdim. Şu an Başakşehir’de tabii ki çok mutluyum, güzel günler geçiriyorum ama Sivas’ın benim için her zaman çok ayrı bir yeri olacak.

''ESKİ KAPTANIMIZ EMRE...''

Bence doğru bir yoldayız. Tabii ki çok önemli oyuncular geçtiğimiz sene takımdalardı, bu sene aramızda değiller. Mesela bunlardan biri, eski takım kaptanımız Emre Belözoğlu. Çok önemli, çok yetenekli bir oyuncuydu. Ne olursa olsun, bu giden oyuncuların yerine gelen oyuncular da çok önemli oyuncular. O yüzden rotamızdan şaşmadan aynı şekilde, aynı hedefe doğru yürüyoruz şu an.

Real Madrid, çok büyük bir kulüp. En iyi zamanlarında da olsun, en kötü zamanlarında da olsun sonuçta Real Madrid, Real Madrid’dir. En kötü günlerinde bile o formanın varlığı yeter.

Neymar, neden Türkiye'de oynamasın? Futbol bu. İleride bir gün belki onun da yolu Türkiye Ligi’nden geçebilir.

Türkiye'den en çok Arda Turan, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Burak Yılmaz'ı beğeniyorum.

''FALCAO'YU KİMSE TARTIŞAMAZ''

Falcao çok büyük bir oyuncu. Bunu kimse tartışamaz zaten. Oynadığı kulüplerde de her zaman çok fazla gol attı. Tek isteğim, bize karşı oynadığında gol atmasın ama onun dışında çok gol atmasını isterim.

Bence dünyanın en iyi oyuncularından biri. Aynı futbol okulundan yetiştik. Şu anda şanssız bir sakatlık yaşıyor ama kendisi çok yetenekli, çok büyük bir oyuncu.

Benim gençlere vereceğim tavsiye bu işe kendini adamak. Sadece maçlarda değil aynı zamanda antrenmanlarda da %100’ünü vermek. Futbolu düşünmek, futbolla birlikte yaşamak. Bu olduktan sonra başarı geliyor. Aynı zamanda futbolcunun sağlam bir karakteri olması lazım.

''OKAN HOCA ÇOK İYİ''

Türkiye’de çalıştığım teknik direktörlerin hepsinden bir şeyler öğrendiğimi düşünüyorum. Bence çok iyi teknik direktörlerle çalıştım. Şu anda çalıştığımız Okan Hoca da çok iyi bir teknik direktör.

BİRLİKTE OYNADIĞI EN İYİ 11

Robinho'nun birlikte oynadığı oyunculardan oluşturduğu en iyi 11: Dida, Cafu, Nesta, Cannavaro, Roberto Carlos, Kaka, Zidane, Neymar, Ronaldo, Ronaldinho, Ibrahimovic

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