Robinho'dan ayrılık açıklaması
Şampiyonluğa yürüyen Medipol Başakşehir'in dünya yıldızı futbolcusu Robinho, sezon sonunda ülkesi Brezilya'ya dönebileceğini söyledi.
Devre arasında Sivasspor'dan transfer edilen Sambacı, eski teknik direktörü Emerson Leao'nun isteği doğrultusunda Brezilya'ya dönebileceğini söyledi.
Robinho, "Emerson'a çok şey borçluyum. Kariyerimde bana çok şey öğretti. Şu anda Türkiye'de şampiyonluk yarışı veriyorum ama beni çağırırsa, kariyerim sona ermeden gelmek isterim" diye konuştu.
2000'li yılların başında Santos'ta Robinho'yu a takıma ilk kez çıkaran isimli olan Brezilyalı teknik adam, Robinho'nun hayatında önemli bir yer teşkil ediyor.
35 yaşındaki oyuncu, devre arasında 2 milyon Euro karşılığında Sivasspor'dan transfer edilmişti.
Robinho bir dönem Serie A'da Milan forması da giymişti... (VİDEO)
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