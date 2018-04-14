Robinho, yedek kalmasını değerlendirdi
Sivasspor'da takımın tek golünü atan Robinho maç sonunda açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'ye evinde 2-1 kaybeden Sivasspor'da takımın tek golünü atan Robinho maç sonunda açıklamalarda bulundu. Gol attığı için mutlu olduğunu ifade eden Brezilyalı yıldız, skor için ise üzgün olduğunu belirtti.
Robinho'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
"Zor bir karşılaşmaydı. Fenerbahçe büyük bir takım. Golüm için mutluyum ama skor için üzgünüm. Büyük takımlara karşı burada kazanmıştık ama bugün kazanamadık.
Hocanın kararına saygı duyuyorum. 90 dakika oynadığım zaman daha mutluyum ama 10 dakika oynasam da mutluyum, takıma katkı sağlamak istiyorum." (Ajansspor)
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