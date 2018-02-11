Robinho ve Eto'o şov! Müthiş goller...
Demir Grup Sivasspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı Robinho ve Atiker Konyaspor'un Antalyaspor'dan transferi Samuel Eto'o yeni takımlarında siftah yaptı.
İki süper yıldız Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında formalarını giydikleri yeni takımlarında ilk golleri ile tanıştı...
ROBINHO'DAN MUHTEŞEM FRİKİK!
Kayseri deplasmanında 42. dakikada rakibiyle girdiği bir pozisyon sonrasında sakatlanan Arouna Kone'nin yerine oyuna dahil olan Robinho, karşılaşmanın 53. dakikasında yaklaşık 30 metreden kullandığı frikikte çok şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Robinho,yeni takımında ilk golüne imza atarken Demir Grup Sivasspor ile Kayserispor karşılaşmadan 1'er puanla ayrıldı.
SAMUEL ETO'O'DAN AKILLI PENALTI VURUŞU
Diğer taraftan Aytemiz Alanyaspor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkan Samuel Eto'o, maçın 21. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çevirerek Konyaspor formasıyla ilk golünü kaydetti. Ceza yayının dışına kadar gerilen ve yürüyerek ilerlediği penaltı noktasına doğru birden hızlanıp duran Kamerunlu yıldız, kullandığı atışı kalecin sağından filelerle buluşturdu.
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