Robinho transferinde flaş gelişme! 2 yıllık imza...
Geçen sezonun devre arasında büyük soru işaretleriyle geldiği Sivasspor’da kısa zamanda herkesin sevgilisi olan Robinho flaş bir karara imza atacak.
Sambacı, Kırmızı-Beyazlı formadan kopmayacak. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki Brezilyalı yıldız ile bir süredir görüşen yönetim, oyuncuyla anlaştı. Robinho 2 yıllık yeni sözleşmeyi kabul etti.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK
Saha içindeki performansının yanı sıra saha dışındaki profesyonelliğiyle de alkış alan tecrübeli futbolcu, bu sezon çıktığı 12 lig maçında 4 gol 2 asistle oynadı.
Ligde sıkıntılı dönemler yaşayan Sivasspor’u hep ayakta tutan isim olan Robinho konusunda Sivasspor Kulübü önümüzdeki günlerde resmi açıklamayı yapacak. (Fanatik)
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