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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
18.07.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

Robinho: "İstanbul'da hiç toplu taşıma kullanmadım, belki bir gün..."

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Robinho: "İstanbul'da hiç toplu taşıma kullanmadım, belki bir gün..."

Başakşehir'in tecrübeli ismi Robinho, turuncu-lacivertli takımın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'daki kampında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

- "Hedefim bu sezonu bir kupa ile süslemek"

İyi bir sezon başı kampı geçirdiklerini aktaran Brezilyalı yıldız, "Tabii ki tatilden geldikten sonra bazı zorluklar yaşıyoruz ama zaten sezon başının da anlamı budur. Şu ana kadar çok iyi ve çok verimli çalıştık. Hedefim, isteğim, Başakşehir'de kalmak, birçok gol atmak ve artık bu sezonu bir kupa ile süslemek." şeklinde görüş belirtti.
Bu sezon en büyük hedeflerinin başında takımı Şampiyonlar Ligi gruplarına taşımak olduğunun altını çizen Robinho, "Şampiyonlar Ligi arenasına çıkmak, orada oynamak tabii ki zor ama takımımızın Şampiyonlar Ligi'ne hazır olduğuna inanıyorum. Her ne kadar zor olursa olsun biz buna inandık. Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak istiyoruz." diye konuştu.

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- "Sezon başından hiçbir takıma 'Kesin şampiyon olur.' diyemiyorsunuz"

Robinho, Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk için kıyasıya bir mücadelenin yaşanacağına inandığını dile getirdi.

"Şampiyonluk iddiamızda hiçbir değişiklik olmayacak, dediniz. Peki bu sezon şampiyonluk yarışında sizi en çok hangi takımın zorlayacağını düşünüyorsunuz?" sorusuna 35 yaşındaki oyuncu, "Bunu tek bir takıma indirgeyemeyiz, baktığınız zaman Galatasaray iyi bir takım ama Türkiye Süper Ligi bence çok kaliteli bir lig ve kaliteli takımlardan oluşuyor. Ben bu ligde yer alan her takımın bizi zorlayacağını düşünüyorum." cevabını verdi.
Süper Lig'in kalitesinin her geçen yıl arttığına tanıklık ettiğini kaydeden Robinho, "Türkiye Ligi çok hafife alınacak bir lig değil, baktığınız zaman her sezon gelişen, kalitesini artıran bir lig. Süper Lig'in kalitesinin anlaşılması adına şunu da söyleyebilirim, sezon başından hiçbir takıma 'Kesin şampiyon olur.' diyemiyorsunuz. Bence bu da ligin kalitesini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Robinho: İstanbulda hiç toplu taşıma kullanmadım, belki bir gün...

- "Geçen sezonu çok iyi geçirdik sadece taçlandıramadık"

Robinho, geçen sezon şampiyonluğu kaçırmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtirken, "Çok önemli bir puan farkına rağmen şampiyonluk fırsatını kullanamadınız. Bunun sebepleri nelerdi?" sorusunu ise şöyle cevapladı:
"Bunu tek bir faktöre bağlayamayız, baktığınız zaman bir sürü neden, bir sürü hata var ama geçmiş geçmişte kalmıştır. Bence geçen sezonu çok iyi geçirdik, sadece taçlandıramadık, şampiyon olamadık. Şu anda geçmişi geride bırakıp, önümüze bakmamız gerek."

Yıldız oyuncu, geçen sezon gol yollarında yaşanan sıkıntının hatırlatılması üzerine ise "Evet geçen sezon gol yollarında bazı sıkıntılar yaşadık. Adebayor'un da sakatlığı olmuştu, kendisi çok büyük bir oyuncuydu. Ancak bu sezon ben olayım, Demba olsun ve diğer ofansta oynayan oyuncularımız olsun, üstümüze düşeni yaparak gol sayımızı daha da artırmak istiyoruz. Bir daha böyle bir sorun yaşamak istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Robinho, "Sivasspor'da oynarken Emre Kılınç'ı Paulo Dybala'ya benzetmiş ve bir yıldız adayı olarak göstermiştiniz. Medipol Başakşehir'de bir yıldız adayınız var mı?" sorusuna, "Sivas'ta oynarken Emre ile şakalaşıyordum, Emre büyük bir oyuncu ve ben de bunu söylemiştim. Başakşehir'e baktığınız zaman ise Demba, Arda, Visca ve benim gibi çok kaliteli ve tecrübeli isimler var. Bence bizi özel kılan sadece bireysel yetenek değil, takım bütünlüğüne de bu bireysel yeteneği yansıtmamız." şeklinde cevap verdi.

M. Başakşehir: 1-5 B. Mönchengladbach (Maç Özet)Medipol Başakşehir, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Alman ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'a 5-1 mağlup oldu.
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- "Sahip olduğum bazı yetenekleri futsala borçluyum"

Brezilya ile özdeşleşen futsala ilginin azalmasının, bireysel yetenekli oyuncuların azalmasına sebep olduğu görüşüne katıldığını belirten Robinho, "Baktığınız zaman dünya futboluna damga vurmuş oyuncular, ben, Ronaldo ve Ronaldinho gibi hepimiz futsaldan çıkmayız. Sahip olduğum bazı yetenekleri futsala borçluyum. Çünkü baktığınız zaman çok kısa mesafede 5'e 5 maçlarda rakibinizi bir şekilde ekarte etmek zorundasınız. Futsaldan gelen futbolcular, diğer oyunculara göre biraz daha farklı." ifadelerini kullandı.

Robinho, Santos'ta oynarken Real Madrid ve Barcelona'dan transfer teklifi aldığını hatırlatarak, Real Madrid'i tercih etmesini, "Barcelona da Real Madrid de dünya futbolunun önemli kulüpleri. Ancak ben Santos'ta oynarken beni ilk arayan, benimle ilk irtibata geçen Real Madrid olmuştu. O zamana baktığınız zaman bu hem benim kariyerim hem Real Madrid hem de Santos için çok karlı bir alışveriş oldu. Real Madrid'den ayrılma kararım için ise pişmanlık duymuyorum. O dönem daha farklı bir dönemdi, bazı şeylerin kararlarını daha çabuk, daha az düşünerek alıyordum. O dönem için o kararı almam gerekiyordu ve o kararı aldım." şeklinde açıkladı.

- "Bir gün İstanbul'da da toplu taşımayı deneyebilirim"

İstanbul'u çok sevdiğini ancak antrenmanlar ve maçlar nedeniyle çok fazla gezme şansı bulamadığını dile getiren Robinho, "Manchester City'de oynarken verdiğin bir röportajda, Manchester'da toplu taşımayı kullandığını ve insanların buna şaşırdığını söylemiştin. İstanbul'da da toplu taşımayı kullanmayı düşünüyor musun?" sorusunu, "Olabilir niye olmasın. Bir gün İstanbul'da da toplu taşımayı deneyebilirim. Daha bunu gerçekleştirmedim ama izin günümde bir gün bunu deneyebilirim." şeklinde yanıtladı.

İstanbul'dan sonra Türkiye'de en çok Antalya'yı sevdiğini kaydeden Brezilyalı yıldız, "Türkiye'de Antalya'yı seviyorum, ne zaman boş zamanım olsa ailemle Antalya'ya gidiyorum. Çünkü orası çok sıcak. Sivas'ın da bendeki yeri çok ayrı. Küçük bir şehir, oradaki insanlar beni çok iyi ağırladı, çok iyi karşıladı. Bana ve aileme çok iyi davrandılar. Tek şikayet edebileceğim belki çok soğuk olmasıydı. Ben Brezilyalıyım sıcağa alışığım ve sıcağı seviyorum." ifadelerini kullandı. 

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