Robinho, Bursaspor'u yıktı!
Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor kendi sahasında Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip sahadan 2-0 üstün ayrıldı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Cem Hanoğlu, Cevdet Kömürcüoğlu
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Douglas, Braz, Bjarsmyr, Ziya Erdal, Medjani, Hakan Arslan, Rybalka (Dk. 90 2 Uğur Çiftçi), Robinho, Emre Kılınç (Dk. 84 Torje), Muhammet Demir (Dk. 79 Kone)
Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Badji, Aytaç Kara (Dk. 74 Umut Nayir), Tunay Torun (Dk. 46 Furkan Soyalp), Saivet (Dk. 21 Yusuf Erdoğan), Lima, Sakho
Goller: Dk. 34 ve 90 1 Robinho (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Aytaç Kara, Dk. 45 Badji, Dk. 63 Barış Yardımcı, Dk. 71 Chedjou (Bursaspor), Dk. 45 Medjani, Dk. 79 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor)
Yeni 4 Eylül Stadı'nda kırmızı-beyazlı ekip 34. dakikada Robinho'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda iki takım da ortada bir oyun sergiledi. Bursaspor son dakikalarda eşitliği yakalamak için savunmada açıklar vermeye başladı. Cezayı Robinho kesti. Maçın uzatma dakikalarında Robinho attığı golle skoru 2-0 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sivasspor sahadan 2-0 üstün ayrıldı.
Bu sonuçla Yiğido puanını 8'e yükseltirken, henüz galibiyetle tanışamayan Bursaspor ise 5 puanda kaldı.
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