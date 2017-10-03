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Robin van Persie'yi 3'e katladı! Fırtına...

Trabzon’da hat-trick’ten sonra G.Birliği ağlarını da 2 kez sarsan Alanya’nın 33 yaşındaki kralı Vagner Love, 7 gole ulaşıp yarışta Gomis, Burak Yılmaz ve Jahovic’i yakaladı. Süper Lig'in en pahalı ismi Robin van Persie'ye ise fark attı.

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Alanyaspor'un 'gol kralı' apoletli forveti Vagner Love, Süper Lig'e ağırlığını koymaya başladı. Trabzonspor'a hat-trick yapan 33 yaşındaki golcü, önceki gün de Gençlerbirliği maçında 2 gole imzasını koydu, krallık yarışında G.Saraylı Gomis, Trabzonsporlu Burak ve Göztepeli Jahovic'e yetişti. Özellikle röveşata ile kaydettiği 4. gol, sezonun en yaratıcı golü olmaya aday...

Robin van Persieyi 3e katladı Fırtına...

VAN PERSİE SIFIR ÇEKTİ
GEÇEN sezon 28 maçta 23 gol, 3 asistle oynayan, toplam olarak Güney ekibinde 35 karşılaşmada 30 gol, 4 asiste imza atan Brezilyalı yıldız, geçen yıl 24 maçta 9 gol, 3 asist, bu sezon ise oynadığı sadece 2 maçta sıfır çeken Süper Lig'in en pahalı ismi F.Bahçeli Persie'yi üçe katladı. (Fotomaç)

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