Robin van Persie'ye büyük kıyak! FIFA

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'tan kötü haber geldi. Sarı-lacivertliler, 18 yaşını doldurmadığı için profesyonel sözleşme yapılamayan Makedon futbolcu için FIFA'ya başvurmuş, lisans için özel izin istemişti.

Ancak FIFA, buna olumsuz yanıt vermedi. TFF'nin kulüplere 28 kişilik kadroları bildirme süresi de 10 Eylül gecesi saat 24.00'te doldu. FIFA'dan beklenen yanıt dün geldiğinde zaten vakti geçmişti.

Böylece Eljif'in adı 28 kişilik kadrodaki '14 yabancı' arasına yazılamadı. Aykut Kocaman'ın niyeti, FIFA'nın Eljif'e onay vermesi durumunda Robin van Persie'yi tribüne göndermekti

Ancak sakatlığı nedeniyle en az bir ay daha sahalara dönemeyecek olan Hollandalı forvet mecburen kadroda kaldı. 27 Eylül'de 18 yaşına basacak olan Eljif Elmas ise TFF'ye sunulacak listenin yenileneceği ocak ayına kadar sarı-lacivertlilerin U21 takımı için maçlara çıkacak.

TRİBÜNE ÇIKMAKTAN KURTULDU

Dizinden sakat olan ve Aykut Kocaman'a göre 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak olan Van Persie'yi FIFA kurtardı. Eğer FIFA, Eljif'e lisans izni verseydi, kariyeri büyük başarılarla dolu olan ve dünya futbolunun en büyük yıldızları arasında gösterilen RvP, en azından ilk yarıyı tribünde geçirecekti.

AMATÖR LİSANSI İLE OYNAYACAK

27 Eylül 1999 doğumlu olan ve profesyonel lisansı 19 günle kaçıran Eljif, maç kondisyonu kazanması için ocak ayına kadar 'amatör' statüsünde U21 takımında görev yapacak. Aykut Kocaman'ın, yüksek top tekniğine ve futbol zekasına hayran olduğu Eljif'ten gelen habere çok üzüldüğü öğrenildi. (Fotomaç)