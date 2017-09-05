Robin van Persie'den sitem! O sözler...

Hollanda Milli Takımı ile Fransa'ya karşı oynanan karşılaşmada talihsiz bir sakatlık yaşayan Fenerbahçe'nin yıldızı Robin van Persie'den flaş bir açıklama geldi.
Sol iç yan bağ ve ön çapraz bağ kısmi yırtık tespit edildiği için yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı ileri sürülen deneyimli golcü, Twitter hesabında yaptığı paylaşımla son durumunu paylaştı.
Yaklaşık 3 hafta sonra sahalara döneceğini vurgulayan Sarı-Lacivertli futbolcu şu ifadeleri kullandı:
"Bu bildiri ile hakkımda çıkan haberlere açıklık getirmek istiyorum. Sakatlığım hakkında benim iznim ve bilgim dışında bir açıklama yapıldığı için üzgünüm. Şu anda dizimde ufak bir sorun var ve ortalama tedavi süreci 3 hafta olacak. Bu, konu hakkında uzman olan doktorların yapılan testleri baz alarak söylediği. Yeniden antrenman sahalarına dönmek için sabırsızlanıyorum."
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR