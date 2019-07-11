Robin van Persie yorumcu oluyor
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Hollanda Ligi'nde futbol yaşamını noktalayan Robin van Persie, yorumculuğa başlıyor.
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Hollanda'nın efsane ismi Robin van Persie aktif futbolculuk kariyerine nokta koymuştu. Van Persie, İngiltere'de yorumculuk yapmaya başlayacak.
Son olarak Feyenoord forması giyen ve geçtğmz sezon sonunda futbolu bıraktığını açıklayan Robin van Perise'nn yen mesleği belli oldu.
Fenerbahçe'nn eski futbolcusunun İngltere'nn BT Sport kanalında yorumculuk yapacağı açıklandı. Hollandalı eski futbolcu, kanalda maç öncesi ve sonrasında yorum yapacak.
BT Sports kanalında Robin van Perse, Ro Ferdnand, Martn Keown ve Owen Hargreaves le birlikte çalışacak.
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