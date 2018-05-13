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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.05.2018 - 11:43, Son Güncelleme:

Robin van Persie: Wenger benim futboldaki babamdı

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Robin van Persie: Wenger benim futboldaki babamdı

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Hollandalı futbolcu Robin van Persie, Arsenal'in başında son maçına çıkacak eski teknik direktörü Arsene Wenger'den övgüyle bahsetti.

Arsenal'in başında bugün son kez yer alacak Fransız teknik adam Arsene Wenger hakkında İngiltere basınına açıklamada bulunan Van Persie, "Wenger benim futboldaki babamdı. O çok özel bir adam ve en üst seviyede bir teknik adam. Kesinlikle en iyilerden biri." ifadelerini kullandı.

Wenger'in, Arsenal'de birlikte çalıştıkları dönemde kendisiyle saatlerce konuştuğunu aktaran Hollandalı yıldız, "Bana hep hatalarımı gösterdi. Adım adım benim kendimi geliştirmeme yardımcı oldu. Benim futboldaki babam derken abartmıyorum. O, her zaman bana yardımcı oldu. Beni bir adam ve bir futbolcu olarak biçimlendirdi." şeklinde görüşlerini aktardı.

Takımdan ayrıldıktan sonra da Wenger ile iletişim halinde olduklarını belirten 34 yaşındaki futbolcu, " Bana güvendiği için ona çok teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Van Persie, Hollanda'nın Feyenoord takımında oynarken 2004 yılında ilk kez ülke dışına çıkıp Arsene Wenger'in çalıştırdığı İngiliz ekibi Arsenal'e transfer olmuştu. Sekiz sene Arsenal forması giyen Hollandalı futbolcu takımıyla 280 maçta 132 gole imza atarken, 2012'de bir diğer İngiliz ekibi Manchester United'ın yolunu tutmuştu. 2015'te Fenerbahçe'ye imza atan yıldız golcü, 2018'in başında eski takımı Feyenoord'a döndü.

Fransız teknik adam Wenger ise 1996 yılında başına geçtiği Arsenal'e bugün oynanacak Huddersfield maçıyla veda edecek. 68 yaşındaki teknik adam, Arsenal ile 3 Premier Lig, 7 İngiltere Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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