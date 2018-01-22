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Robin van Persie imzayı attı

Robin van Persie, Feyenoord ile resmi sözleşmeye imza attı.

DHA
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Fenerbahçe ile yollarını ayıran Robin van Persie, Feyenoord ile 1.5 yıllık anlaşmaya imza attı. Hollandalı futbolcu altyapısında yetişip 2002'de profesyonel kariyerine başladığı Feyenoord ile De Kuip'te düzenlenen tören ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Robin van Persie imza töreninin ardından 32 numaralı forma ile poz verdi.

Feyenoord Futbol Direktörü Direktörü Martin van Geel, Robin van Persie'nin takıma katılmasından dolayı çok memnun olduklarını ifade ederek, tecrübesi ve nitelikleri ile ekip için çok değerli bir oyuncu olduğunu söyledi.

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