« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet>Spor Arena>Futbol>Robin van Persie, Hollanda Milli Takımı'na geri döndü

Robin van Persie, Hollanda Milli Takımı'na geri döndü

Hollanda A Milli Takımı Teknik Direktörü Dick Advocaat, Robin van Persie'yi aday kadrosuna dahil etti.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan ile karşılaşacak olan Hollanda Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Hollanda Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın kadrosunda sürpriz tercihler yaptığı görüldü.

Formsuz Robin van Persie ve Nice ile henüz 2 maça çıkan Wesley Sneijder aday kadrosunda yer aldı. Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel ve Jeremain Lens, kadro dışından kaldılar.

İşte Hollanda'nın aday kadrosu:

Kaleciler: Jaspen Cillessen, Maarten Stekelenburg, Jeroen Zoet

Savunma: Nathan Ake, Daley Blind, Wesley Hoedt, Matthijs de Ligt, Karim Rekik, Kenny Tete, Joel Veltman, Stefan de Vrij

Orta saha: Donny van de Beek, Marco van Ginkel, Tonny Vilhena, Davy Propper, Wesley Sneijder, Kevin Strootman, Gini Wijnaldum

Forvet: Vincent Janssen, Robin van Persie, Quincy Promes, Arjen Robben, Bas Dost, Memphis Depay

 

Robni van PersieHollandaAdvocaatLensBabeladay kadrosu
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL