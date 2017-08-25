Robin van Persie, Hollanda Milli Takımı'na geri döndü

2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan ile karşılaşacak olan Hollanda Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Hollanda Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın kadrosunda sürpriz tercihler yaptığı görüldü.
Formsuz Robin van Persie ve Nice ile henüz 2 maça çıkan Wesley Sneijder aday kadrosunda yer aldı. Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel ve Jeremain Lens, kadro dışından kaldılar.
İşte Hollanda'nın aday kadrosu:
Kaleciler: Jaspen Cillessen, Maarten Stekelenburg, Jeroen Zoet
Savunma: Nathan Ake, Daley Blind, Wesley Hoedt, Matthijs de Ligt, Karim Rekik, Kenny Tete, Joel Veltman, Stefan de Vrij
Orta saha: Donny van de Beek, Marco van Ginkel, Tonny Vilhena, Davy Propper, Wesley Sneijder, Kevin Strootman, Gini Wijnaldum
Forvet: Vincent Janssen, Robin van Persie, Quincy Promes, Arjen Robben, Bas Dost, Memphis Depay