Robin van Persie: "Bu işin altından kalkamıyor"
İngiltere Premier Lig'de uzun bir dönem Manchester United forması giyen Robin van Persie, kötü giden takımın baş sorumlusu olan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'i topa tuttu.
Spor Arena / Dış Haberler - Son olarak Newcastle United'a 1-0 yenilen ve ligde iddiasını çok erken kaybeden Manchester United'da, Norveçli teknik adamı eleştiren Hollandalı, "Basın toplantısında bile belli oluyor. Çok zorlandığını görebiliyorsunuz" diye konuştu.
Solskjaer'in yanlış sözcükleri kullandığını söyleyen Van Persie, "Oyuncuların özgüvenini yitirdiğini gördüğünüzde bunu yükseltecek yolu bulmanız gerekiyor. Şu anda basın toplantısında izlediğim manzara, onun bu işin altından kalkamadığını gösteriyor" dedi.
Manchester United, ligde 8. hafta sonunda 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Kırmızı Şeytanlar ligde 9 puanla 8. sırada bulunuyor.
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