Robin van Persie: "Belki de Fenerbahçe'ye gitmemeliydim"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriRobin van Persie: "Belki de Fenerbahçe'ye gitmemeliydim"
GeriFutbol Robin van Persie: "Belki de Fenerbahçe'ye gitmemeliydim"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Fanatik
24.05.2019 - 16:35, Son Güncelleme:

Robin van Persie: "Belki de Fenerbahçe'ye gitmemeliydim"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Robin van Persie: "Belki de Fenerbahçe'ye gitmemeliydim"

İki hafta önce Feyenoord'un ADO Den Haag'a 2-0 mağlup olduğu mücadeleyle aktif futbolculuk yaşantısını sonlandıran Fenerbahçe'nin eski golcüsü Robin van Persie, BBC'ye verdiği röportajda kariyeriyle ilgili çok önemli itiraflarda bulundu.

Fenerbahçe'nin 2015 yazında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Robin van Persie, Sarı Lacivertliler'de yarattığı hayal kırıklığının ardından Ocak 2018'de Feyenoord'a gönderilmişti. Altyapısından yetiştiği Feyenoord'da iki hafta önce ADO Den Haag'a 2-0 mağlup oldukları mücadeleyle aktif futbolculuk yaşantısını sonlandıran Hollandalı golcü, kariyeriyle ilgili çok önemli itiraflarda bulundu.

"Arsenal benim için bir rüyaydı"

Ada'nın saygın yayın kuruluşu BBC'ye konuşan 35 yaşındaki eski futbolcu, Arsenal'da forma giymenin kendisini çok gururlandırdığını söylerken "Dennis Bergkamp, Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pires, Sol Campbell ve Kolo Toure gibi isimlerle birlikte oynayan küçük bir çocuktum. Benim için bir rüyaydı. Adeta şekerci dükkanına girmiş bir çocuk gibiydim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçede Soldado antremana çıktı
Fenerbahçe'de Soldado antremana çıktı

"Arsenal taraftarından özür dilerim"

8 yıl boyunca formasını giydiği Topçular'dan 2012 yazında Manchester United'a transfer olmasıyla ilgili de konuşan Hollandalı yıldız, "Taraftarların bana kızdığını biliyorum. Takımın kaptanı ve en çok gol atan oyuncusuydum. Son sezonumda da üçüncü olmuştuk. İnsanların canını yaktıysam özür dilerim. Ancak kararı veren bendim ve hâlâ da bunun arkasındayım. Bazen yeni bir maceraya atılmak istersiniz. Bu da Arsenal'a karşı negatif bir düşüncem olduğu anlamına gelmiyor." şeklinde konuştu.

"Belki de Fenerbahçe'ye gitmemeliydim"

Genç bir yıldız adayı olarak geldiği ve olgun bir futbolcuya dönüştüğü Arsenal'la ilgili tek bir olumsuz kelime söyleyemeyeceğinin altını çizen RvP, Fenerbahçe'ye transferi sürecini ise "Sir Alex Ferguson'ın emekliliği bir dönüm noktası oldu. Benim United'a gelme nedenim de kendisiydi. Kulüple 1 yıl daha sözleşmem vardı ve belki de o takımda kalmalıydım. Ancak Louis van Gaal'in benle ilgili düşüncesi çok açıktı. Bu durumda da bir karar vermem gerekti ve ben de ayrılmayı seçtim." şeklinde yorumladı.

Eski Fenerbahçeli frikikten avladı!Feyenoord forması giyen Robin van Persie, frikikten attığı gol ile taraftarlarına kendini hatırlattı.
daha fazla video için

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

Robin van Persie: Belki de Fenerbahçeye gitmemeliydim

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Ozan Tufan'dan flaş paylaşım! Milli Takım'a çağrılınca...
Denizlispor’da transfer harekatı başladı! Tolcay Ciğerci...
Robin van Persie: "Belki de Fenerbahçe'ye gitmemeliydim"
Göztepe'de takımı Beto motive ediyor!