Roberto Soldado resmen Granada'da!
Granada CF, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Roberto Soldado ile resmen anlaştıklarını açıkladı.
Geçen sezon La Liga2'de 2. olup İspanya La Liga'ya yükselen Granada CF, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Roberto Soldado ile resmen anlaştıklarını açıkladı.
Sözleşmenin 1+1 yıllık olduğu ve yarın yapılacak sağlık kontrolleri sonrası imzaların atılacağı belirtildi.
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