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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
22.03.2019 - 09:43, Son Güncelleme:

Roberto Soldado kendi kendini imha etti

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Fenerbahçeli Soldado önceki gün sözleşmesindeki opsiyonun uzama ihtimalinin kalmadığını açıkladı. Sezon başında, oyuncunun 20 resmi maçta forma giymesi halinde anlaşmanın uzayacağı bildirilmiş ve futbolcu 19 resmi mücadelede görev yapmıştı. Opsiyonun neden devreye girmediği gerçeği ortaya çıktı.

Soldado'nun bir maçta forma giymiş sayılması için, resmi bir karşılaşmanın en az bir devresini tamamlaması gerektiği öğrenildi. Yani, İspanyol oyuncunun ilk 11'de sahaya çıkmadığı ve ilk yarı bitmeden oyundan alındığı mücadeleler oynanmamış kabul ediliyor. Bu noktada Kayserispor maçı Soldado için hayli kritikti. Soldado sezon başından bu yana 19 resmi maçta görev yaptı ancak 11'inde en az bir devreyi tamamladı.

VALBUENA'DA DURUM FARKLI

İspanyol yıldız, Kayserispor maçının 45. dakikasında hakemle girdiği diyalog sonrasında gördüğü kırmızı kart ile adeta kendi kendini imha etti; bu kırmızı ile hem devreyi tamamlayamadı hem de bir sonraki hafta cezalı oldu.

Roberto Soldado kendi kendini imha etti

Sözleşmesindeki şartlar gereği 11 maçta görev yapmış görünen Soldado, kalan 8 maçta 90 dakika forma giyse de sözleşmesi otomatik uzamayacak.

Valbuena'da ise durum farklı. Şu ana kadar 24 maçta görev yapan Fransız yıldız, kalan maçlarda 1 dakika dahi oynasa, gelecek sezon için sözleşmesi aynı şartlarda otomatik olarak uzayacak.

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Roberto Soldado kendi kendini imha etti

 

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