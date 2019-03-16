Roberto Soldado: "Her maçta zorlanacağız"

İlk olarak galibiyet hakkında açıklamalar yapan Roberto Soldado, “Bu akşam alacağımız üç puanın ne kadar önemli olacağını çok iyi bir şekilde biliyorduk. Aslında maçın ilk yarısı bizim için son derece sıkıntılı geçti. Acı çektiğimiz bir ilk yarıydı. Maçın ilk yarısı boyunca saha içerisinde kedimizi hiç iyi hissetmedik. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık. Bizim için baktığımızda çok iyi bir maç olduğunu söyleyemem ama en önemlisi kazanmaktı. Nasıl olacağı çok da önemli değildi çünkü üç puanın ne kadar önemli olduğunu fazlasıyla biliyorduk ve bunun bilinciyle sahaya çıktık. Takımımızın ne durumda olduğunu herkes biliyor ve bu da takım üzerinde gerginlik de yaratıyor. İstediklerimizi doğru şekilde sahaya yansıtamadığımız bir maçtı. Çok fazla top kaybettik ama mücadelemiz iyiydi. Maç içinde kendimizi iyi hissetmesek bile istediklerimizi sahaya yansıtmasak bile son ana kadar mücadeleyi bırakmadık. Kalitemizi sahaya yansıtamadık belki ve istediğimiz pozisyonları üretemedik ama mücadelemiz son derece üst düzeydeydi. Bu bizim için çok kıymetliydi. Son ana kadar mücadelemizi gösterdik. Takım üzerinde çok gerginlik vardı ve bunun da etkilerini yaşadığımızı düşünüyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bu akşam da bizim için zorlu virajlardan biri oldu. Aslında rakibin golü bizi kendimize getirdi. Bizim için itici bir güç oldu. Bir dakika içinde hemen beraberliği bulmayı başardık. Beraberlikten sonra bizim için çok önemli olan o galibiyeti bir şekilde uzanabilmek istiyorduk. Rakip kaleye daha yakın oynamaya başladık ve ikinci golü aradık. İstediğimiz ikinci golü bulduk ve maçı kazanmayı başardık.” ifadelerini kullandı.

Her üç puanın kendileri için çok önemli olduğunu belirten İspanyol golcü, “Aslında maçın ilk dakikasından itibaren takımın üzerindeki gerginlik ve stres hissedilebiliyor. İyi bir maç değildi. Özellikle ön tarafta istediklerimizi üretebildiğimiz bir karşılaşma değildi. Kendimizi iyi hissetmediğimiz bir karşılaşmaydı. Bazen de öyle maçlar oynadık ki. Saha içerisinde kendimizi iyi hissettik, iyi oynadığımızı düşündük. Çok pozisyonlar ürettik ve rakip kaleye gittik. Kazanacağımıza çok inandığımız maçlar oldu ama istediğimiz galibiyetleri alamadık. Bu akşam da tam tersi oldu. İyi bir maç çıkaramadık ama galibiyeti aldık. Hiçbir maçı kolay bir şekilde kazanamayacağız. Bu bizim için son derece net. Maçlarda zorlanacağız, çünkü rakipler çok fazla mücadele ediyor. Sezon başından beri de istikrarı yakalayamadık. Yukarıya tırmandıracak art arda galibiyetleri yakalayamadık. Acı çekeceğiz. Öyle galibiyetler de olacak. Çok zorlanacağız belki. Her maçta zorlanacağız. Galibiyet için acı çekmemiz gerekecek ama biz mücadeleye sonuna kadar hazırız. Yüzde yüzümüzle sahada olmaya son derece hazırız. Her üç puanın bizim için çok büyük kıymeti var. Bir şekilde oynayacağımız maçları kazanmaya ihtiyacımız var. İyi oynayalım kötü oynayalım bir şekilde rakip kalenin önünde etkili olmak, golleri atabilmek ve maçları kazanabilmek istiyoruz. Buna inanmamız gerekiyor. Kendimize inanmamız gerekiyor. Pozisyonlar üretecek fırsatları bulabileceğimize inanmalıyız. Bizim için üç puan önemli. Sezon sonuna kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Şimdi milli araya giriyoruz. O araya girmeden önce böyle bir galibiyetle bir adım atabilmek son derece kıymetliydi.” dedi.