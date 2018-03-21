Roberto Soldado golü unuttu! En son...
Sarı-Lacivertliler’in sezon başında büyük umutlarla Villarreal’den transfer ettiği Roberto Soldado, bir türlü bekleneni veremedi.
Sarı-Lacivertliler’in sezon başında büyük umutlarla Villarreal’den transfer ettiği Roberto Soldado, bir türlü bekleneni veremedi.
İspanyol forvet bu sezon ligde sadece ilk yarıda 4-1 kazanılan, hat-trick yaptığı Sivas maçında gol sevinci yaşadı. Soldado, uzun bir aradan sonra ilk 11’de forma şansı bulduğu Galatasaray derbisinde 77 dakika sahada kalmasına rağmen hiçbir varlık gösteremedi.
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