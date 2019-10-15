Roberto Mancini, Türkiye'yi böyle savundu!
Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Roberto Mancini, İtalya'da yapılan Türkiye eleştirilerine cevap verdi.
Spor Arena Dış Haber | Bir dönem ülkemizde Galatasaray'ı çalıştıran ve şu anda İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Roberto Mancini'den alkış alacak açıklamalar geldi.
İtalya basını, Türkiye A Milli Takımı'nın son iki maçta asker selamını vermesini eleştirirken konu, Roberto Mancini'ye de soruldu.
''TÜRKİYE HARİKA BİR ÜLKE''
Tecrübeli teknik adam, ''Sporun insanları bir araya getiren özelliği vardır. İnsanları ayrıştırmaz, aksine beraberliği sağlar. Türkiye'de bir yıl çalıştım ve size söyleyebileceğim tek şey Türkiye, harika insanlarla dolu harika bir ülke. Dünyanın her yerinde sorun var. İtalya'da da sorunlarımız var, ırkçılıkla uğraşıyoruz. Umarım dünya daha güzel bir hal alır.'' şeklinde konuştu.
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