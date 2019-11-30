Roberto Mancini: Türkiye kaybetmeye hazır olmalı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriRoberto Mancini: Türkiye kaybetmeye hazır olmalı
GeriFutbol Roberto Mancini: Türkiye kaybetmeye hazır olmalı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
30.11.2019 - 22:08, Son Güncelleme:

Roberto Mancini: Türkiye kaybetmeye hazır olmalı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Roberto Mancini: Türkiye kaybetmeye hazır olmalı

Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran İtalya A Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Euro 2020'de ilk maçı oynayacakları Türkiye'ye karşı iddialı mesajlar gönderdi. Türk dostlarıyla buluşacağı için sevinçli olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, Türkiye'nin eleme grubunda çok iyi oynadığının altını çizdi.

TRT Spor'a konuşan Mancini, Gerçekten harika, inanılmaz bir kura çekimiydei. Bazı doztlarımla karşılaşma imkanı bulacağım bu maçta ama neticede kaybetmeye de hazır olmalı Türkiye.Türk dostlarım gerçekten inanılmazlar Roma'da çok Türk taraftar var ve takımalrını da iyi destekleyecekler diye düşünüyorum. Bazı genç oyuncular bulduk. Onlara oynama şansı verdik. Onlar da kendilerini iyi geliştirdiler. Bu genç oyuncuların yanına Chiellini, Bonucci gibi deneyimli oyuncuları monte ettik ve güzel bir harman oluşturduk." diye konuştu.

Ellerinden geleni yapacağını dile getiren Mancini, "İnanılmaz derecede mutluyum. Bir dostluk maçı oynasak daha iyi olurdu. Yüzde yüzümüzü sahaya yansıtacağız. Türkiye'nin iyi bir takımı var. Gruplarında çok iyi oynadılar." şeklinde konuştu.

"FATİH TERİM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Galatasaray'ın mevcut durumuyla ilgili gelen soruya yanıt veren Mancini "Fatih Terim için üzgünüm. Galatasaray ve onun için çok iyi bir dönem değil. Ama biliyorsunuz ki her sene kazanmak imkansız. Şampiyonluk yarışı, çok uzun bir yarış" dedi.

"GALATASARAY TARAFTARINI BEN DE ÇOK ÖZLÜYORUM"

Mancini son olarak Galatasaray ile ilgili gelen soruya, "Galatasaray taraftarını ben de çok özlüyorum. İstanbul'da çalıştığım dönemle ilgili güzel hatıralarım var. Galatasaray'daki tüm oyuncuları ve taraftarları seviyorum. İstanbul'da geçirdiğim bir sene, hayatımdaki fantastik bir seneydi" yanıtını verdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle