Roberto Mancini: "Bizden çekiniyorlar"
Euro 2020'de 10 maçını kazanarak rekorla gruptan çıkan İtalya'da, teknik direktör Roberto Mancini açıklamalarda bulundu. 9-1'lik farklı skorla yendiği Ermenistan'ın teknik direktöründen özür dileyerek sözlerine başlayan dünyaca ünlü çalıştırıcı artık korkulan bir takım olduklarını vurguladı.
Spor Arena / DIŞ HABERLER - Mancini, "Maça çok iyi başladık. Yaptığımız değişiklikler de meyvesini verdi. Gol atmaya devam ettik ve bu iyi bir işaretti. Kazandığımız şey bizi gerçekten mutlu etti. 10 maçın tamamını kazanmak çok zordu. Oyuncularımız çok tutkulu oynuyor" diye konuştu.
Bu zaferin kendilerini rehavete sokmayacağını dile getiren başarılı çalıştırıcı, "Yarından itibaren yeni bir hikaye başlıyor. Mart ayındaki hazırlık maçlarında kendimizi geliştirmeye bakacağız" ifadelerini kullandı.
Fransa, Almanya, İspanya ve İngiltere gibi üst seviye takımlarla hazırlık maçı yapacaklarının sinyalini veren Mancini, "Takımlar geçmişimizden ötürü bizden başka takımlarla eşleşmek isteyecektir" diyerek İtalya'nın korkulan bir takım olduğunu belirtti.
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