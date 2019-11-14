Roberto Carlos: "Türkiye, İzlanda karşısında, seyircisi önünde..."
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen, ülkemizde Sivasspor ve Akhisarspor'da teknik direktörlük de yapan Brezilyalı dünyaca ünlü futbolcu Roberto Carlos, A Milli Takımımız'ın İzlanda ile oynayacağı karşılaşma hakkında açıklamalarda bulundu.
Brezilyalı efsane futbolcu, ülkemizde bir dönem Fenerbahçe forması giyip Sivasspor ile Akhisarspor'da teknik direktörlük de yapan Roberto Carlos, A Millilerimiz'in galibiyete yakın olduğunu belirtti.
“TÜRK FUTBOLUNU YAKINDAN TAKİP EDİYORUM”
“Türkiye-İzlanda mücadelesi ortada bir maç gibi gözüküyor. Türk futbolunu yakından takip ediyorum."
“TÜRKLER FUTBOLA AŞIK, İZLANDA’YI YENER”
"Çok kaliteli, tecrübeli bir hocaya ve kadroya sahipler. Türkiye’nin iyi bir maç çıkaracağını düşünüyorum. Seyircileri önünde iyi futbolla güzel bir galibiyet elde edeceklerini söyleyebilirim. Çünkü bu ülke futbola aşık.”
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