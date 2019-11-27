Robert Lewandowski tarih yazdı, Bayern Münih farklı kazandı!
Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde Robert Lewandowski'nin 14 dakikada attığı 4 gol attığı maçta Kızılyıldız'ı 6-0 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile Kızılyıldız, Sırbistan'da karşı karşıya geldi.
Bayern Münih, Kızılyıldız'ı 6-0 mağlup etti ve grup liderliğini garantiledi.
Karşılaşmaya damgasını vuran isim ise Robert Lewandowski oldu. Polonyalı forvet, 14 dakika 31 saniye içinde Kızılyıldız ağlarını 4 kez havalandırdı...
BUNU BAŞARAN İKİNCİ OYUNCU!
Golcü oyuncu böylece Messi'den sonra Şampiyonlar Ligi tarihinde iki farklı maçta 4 gol atan ikinci futbolcu olup tarihe adını yazdırdı.
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