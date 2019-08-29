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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29.08.2019 - 18:26, Son Güncelleme:

Robert Lewandowski, 2023'e kadar Bayern Münih'te

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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, Polonyalı milli futbolu Robert Lewandowski'nin sözleşmesini 2022-2023 sezonunun sonuna kadar uzattı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Robert

Lewandowski’nin 30 Haziran 2021’e kadar süren sözleşmesinin 2022-2023 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı belirtildi. 

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Lewandowski’nin dünyanın en iyi forvet oyuncusu olduğunu belirterek, golcü
futbolcunun uzun bir süre daha kırmızı-beyazlı formayı giyeceğinden dolayı mutlu olduğunu söyledi. 

Lewandowski de ailesinin Münih’te kendisini iyi hissettiğini ifade ederek "Bayern Münih dünyanın en büyük kulüplerinden biri ve mükemmel bir takımımız var. Gelecek yıllarda birçok şeyi başaracağımızdan eminim. Bu kulübün parçası olmaktan gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu. 

2010-2014 yıllarında Borussia Dortmund’da forma giyen tecrübeli futbolcu, sarı-siyahlı ekipte 187 maçta 103 gol attı. Ardından Bayern Münih’e
transfer edilen Robert Lewandowski, 5 yıldan beri oynadığı Bavyera takımında 246 maçta 197 gol kaydetti. 

Polonyalı futbolcu, 2'si Borussia Dortmund, 5'i Bayern Münih ile olmak üzere toplam 7 Almanya şampiyonluğu yaşadı ve Bundesliga’da 4 kez gol kralı oldu. 

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