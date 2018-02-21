Roben'den flaş sözler! "Bunlar kek..."
Robben, Bayern Münih'in Beşiktaş'ı 5-0 yendiği Şampiyonalr Ligi son 16 turu ilk maçı sonrası konuştu. Tecrübeli yıldız, mücadelede yedek kalmasııyla ilgili flaş sözler sarf etti.
Maça sonradan dahil olan Robben, yedek kalmasıyla ilgili olarak Alman basınına konuştu ve, "11'de başlamamış olmamla ilgili duygularımı açıklarsam, yarın Heynckes ya da Rummenigge'nin ofisinde görüşme yapmak zorunda kalırım. Ben bir profesyonelim, 34 yaşındayım ve bunlar kek üzerindeki krema gibi maçlar. Tabii ki sahada olmak istiyorsunuz" yorumunda bulundu. (Ajansspor)
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