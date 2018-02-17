Robben'den flaş Beşiktaş sözleri!

Şu anda kendini oldukça fit hissettiğini belirten 34 yaşındaki isim, “Bir ya da iki sene daha en üst seviyede oynayabileceğimi düşünüyorum. Hedefim bu. Kulübün de bir planı olacaktır. Sonra iki taraf olarak oturup konuşacağız” ifadelerini kullandı.

Robben, ABD, Çin ya da Katar’da futbol oynayıp oynamayacağıyla ilgili gelen soruyu ise şöyle cevapladı: “Evimde tam da bu konular tartışılıyor. Özellikle yemek masasında. Bu konuda bir karar vermem gerekecek. Birkaç yıl önce bu konuda düşüncem netti. Ama artık son yaklaşıyor ve düşünmem gereken birçok şey var. Bu hiç kolay bir şey değil fakat eğlenceli. Kafamda bazı şeyleri şekillendirdim ancak bunlar şimdilik bende kalacak.”

TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ DÜŞÜNÜYOR MU?

Futbolu bıraktıktan sonra ne yapacağıyla ilgili de konuşan yıldız” oyuncu, “Zaman zaman oğlumun takımıyla idmanlar yapıyorum, çok eğlenceli. Ama bir gün üst seviyede teknik direktörlük yapacağım demek kolay değil. Her gün onların nasıl baskı altında olup stres yaşadıklarını görüyorum. 18 yıldır futbol oynuyorum ve hocalar üzerindeki baskı giderek artıyor. Buna ihtiyacım var mı?” şeklinde konuştu.

Ligde açık ara lider olan Bayern Münih’te en büyük hedeflerden birisi de üçlemeyi tamamlamak. Yani Lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Robben, bunu düşünmek için erken olduğunu dile getiriyor: “İnsanların bunu tartışması normal. Biz adım adım bakıyoruz. Gelecek hafta Beşiktaş’la oynayacağız. Bütün konsantrasyonumuz bu maçta. Turu geçmek istiyoruz, sonrasında neler olacak göreceğiz.”

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 23 maça çıkan Robben 5 gol 8 asistlik bir performans sergiledi. (Ajansspor)