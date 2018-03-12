Robben'den Beşiktaş maçı öncesi mesaj!
Bayern Münih’in Hollandalı yıldız futbolcusu Arjen Robben, Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş ile İstanbul’da oynayacakları maç öncesinde konuştu.
Bundesliga’da açık ara farkla lider olduklarını ve artık Devler Ligi’ne odaklanmaları gerektiğini ifade eden tecrübeli futbolcu, “İlk maçta 5-0 kazandık ama rövanşta gevşememeliyiz. Mutlaka maça iyi konsantre olmalıyız. Bence çok özel bir maç olacak” ifadelerini kullandı.
Robben’in kariyerinden kısa özet…
Bu sezon 27 maçta 6 gol 8 asistlik performans ortaya koyan Robben, Bayern Münih’teki 9.sezonunu geçiriyor. Robben, daha önce Real Madrid, Chelsea, PSV ve Groningen formalarını de terletmişti. Yıldız oyuncu, Hollanda Milli Takımı’nda ise 84 maçta 33 gol atmıştı. (AJANSSPOR)
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