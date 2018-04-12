Robben 1 yıl daha Bayern Münih'te!
Dönem dönem Fenerbahçe'nin radarına giren Arjen Robben, Bayern Münih ile sözleşme uzattı.
Bayern Münih’in 34 yaşındaki tecrübeli yıldızı Arjen Robben, Alman deviyle olan sözleşmesini uzattı.
Sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde olan Hollandalı futbolcu kulübüyle yeniden masaya oturdu. 2019'un yazına kadar Alman ekibinde görev yapacak olan Robben’in yanı sıra bir diğer tecrübeli yıldız Ribery’nin de sözleşme uzatması bekleniyor.
Bayern Münih formasıyla 238 maçta görev yapan Robben, 138 gol ve 97 asistlik performans sergiledi.
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