Rizespor'un iddaa oranında müthiş düşüş!
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında, bu akşam saat 19:00'da Rizespor'un konuğu Fenerbahçe olacak. Karadeniz ekibinin iddaa oranında müthiş bir düşüş yaşandı, işte detaylar...
- Bek oyuncusu Matic Fink cezalı.
- Okan Buruk yönetiminde çıktıkları ilk resmi maçta, kupada Tarsus İdman Yurdu karşısında 2-0 kazandılar.
- Ligde daha önce ilk 11'de şans bulamayan Oleksandr Gladky de ilk kez göz önüne çıktı ve 2 golün de altına imzasını attı.
- Okan Buruk; "Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." demişti.
Rizespor'un iddaa oranı düştü!
iddaa'nın ilk olarak 4,30'dan açtığı 'Rizespor kazanır' oranı, önce 3,75'e, ardından 3,60'a ve son olarak da 3,30'a kadar geriledi.
Fenerbahçe'nin galibiyeti ise 1,40'tan 1,70'a kadar yükselmiş durumda...
Fenerbahçe
- Martin Skrtel sakat. Alper Potuk ve Roberto Soldado ise Rizespor deplasmanına götürülmedi.
- Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'nun, Beşiktaş maçındaki ilk 11'i bozması beklenmiyor.
- Rizespor deplasmanında oynadıkları son 5 lig maçının 4'ünü kazanmayı başardılar. (1 beraberlik)
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