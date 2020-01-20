Rizespor'un hocası İsmail Kartal: "Skoda'nın gol atması sevindirdi"

Kartal, mücadelenin ardından düzenlediği basın toplantısında, hafta içinde yeni transferlerin takıma adapte olmaları açısından önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gençlerbirliği'nin doğrudan rakipleri olduğu için bir akıl ortaya koymaları gerektiğine değinen Kartal, "Oynadığımız oyun dışarından vasat gibi görünebilir. Bunu biz bilerek böyle yaptık. Öyle bir takımla oynuyorsunuz ki bir anda oyunu koparabiliyor. Sabırlı bir şekilde oynadık. Stratejimizi 60-70 dakika sürdürdük." ifadelerini kullandı.

Şuursuzca saldırarak rakibe arkada boş alan bırakmamaya çalıştıklarının altını çizen Kartal, şöyle devam etti:

"Her şey planladığımız gibi gitti. Bugün kazandık. Plana uygun davranan oyuncularımızı tebrik ediyorum. Sonuç olarak ikinci yarıyı istediğimiz stratejide tamamladık. Skoda'nın ilk maçında iki gol atması ve karşılaşmayı kazanmamız bizi sevindirdi. Rakibe çok net pozisyon vermedik. Taktiğimiz karşısında oyunları tıkandı. Sonuç olarak iyi bir galibiyet aldık. Bu galibiyetimizi taraftarlarımıza camiamıza armağan ediyoruz."

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş ile üst üste sert maçlar oynayacaklarını ifade eden Kartal, bu süreçte taraftara ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

İsmail Kartal, bir oyuncuyu kadrolarına kattıklarını, bir oyuncu transferi için daha görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.



- Hamzaoğlu: "Skoda bizim de ilgilendiğimiz bir oyuncuydu"



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, iki takımın da çok iyi bir futbol sergileyemediğini söyledi.

Maçın gole kadar ortada olduğunu aktaran Hamzaoğlu, "Orta saha mücadelesi şeklinde geçen, pozisyonu olmayan bir maç şeklindeydi. Çaykur Rizespor golü bulduktan sonra üstünlüğünü hissettirdi. Toparlanıp eksiklerimizi analiz edip cuma günü çok daha önemli olan maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Bu maçla ilgili çok şey söyleyemeyeceğim. Çünkü çok şey yapmadık." şeklinde konuştu.

Hamzaoğlu, transferi çok fazla düşünmediklerini aktararak, "Skoda bizim de ilgilendiğimiz bir oyuncuydu. Rizespor'a nasip oldu ve iki iyi gol oldu. Rizespor'a hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!