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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
05.09.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

Rizesporlu Oğulcan: Takım içinde uyum sorununu kısa sürede aştık

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Rizesporlu Oğulcan: Takım içinde uyum sorununu kısa sürede aştık

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Çaykur Rizespor'un forvet oyuncusu Oğulcan Çağlayan, takım içerisindeki uyumun kısa sürede sağlandığını söyledi.

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 7 puan toplayan Çaykur Rizespor'da lige verilen milli aranın ardından oynanacak olan Göztepe maçının hazırlıkları devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan antreman öncesi Oğulcan Çağlayan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Beşiktaş maçında muhteşem gole imza atan Çaykur Rizespor'un genç forveti Oğulcan Çağlayan, eski, yeni ve yabancı futbolcularla birlikte takım içerisinde çok güzel bir uyum sağladıklarını belirtti. Çağlayan, "İsmail Kartal hocamız bu uyumu sağlayan kişi. Kısa zamanda takımda ki birlikteliği sağlayıp oyuncuları birbiriyle uyum sürecini aşarak takımı harmanladı" dedi.

İlk 3 haftada gösterdikleri performansı Göztepe karşısında da sürdürmek istediklerini belirten Oğulcan, "Biz Süper Lig tarihimizdeki en iyi başlangıcı yaptık. Şehrin ve camianın da bizlere destek olması gerekiyor. Geçen sezonun ikinci yarısında olduğu gibi Göztepe maçında da tribünlerin tıklım tıklım olması lazım. Taraftarlarımızla bütünleşerek puanlar almaya devam edeceğiz. Şu anda iyi bir gidişat var. İşler terse döndüğü zamanda bize destek olmaları lazım çünkü her zaman her maçı kazanamayabiliriz" diye konuştu.

"3 MAÇTA 7 PUAN İYİ"
Oğulcan, çok güzel bir çalışma ortamına sahip olduklarını ifade ederek, "Eski, yeni ve yabancı futbolcularla birlikte takım içerisinde çok güzel bir uyumumuz var. İsmail hoca (Kartal) bunları harmanlıyor. Çok güzel bir çalışma ortamımız var. Sonuçlarda buna yansıyor. Şu ana kadar topladığımız puanlar ortada. Geçen sezon ilk yarıda bu takım 12 puan toplamıştı şimdi ise 3 maçta topladığımız 7 puan ve önümüzde 14 maçımız var" diye konuştu.

"GOLDEN SONRA İSMAİL HOCAYA KOŞMAM DUYGU PATLAMASIYDI"
Beşiktaş maçında attığı golün ardından teknik direktör İsmail Kartal'a koşmasının nedenini açıklayan Oğulcan, "İsmail hoca ile geleceğim hakkında konuşmak için bir görüşme yaptım. Onun bana söylediği şeyler ve benden beklentileri vardı. Attığım golden sonra İsmail hocaya koşmam aslında bir duygu patlamasıydı. İsmail hoca bana çok doğru şeyler söyledi, beni eleştirdi. Ben de onun güvenini boşa çıkarmadım" şeklinde konuştu.

"FUTBOLDA ŞANSA İNANIYORUM"
Oğulcan, Beşiktaş maçının son anlarında kaçan gol pozisyonu hakkında ise şu ifadeleri kullandı:
"Vetrih'in son dakikada kaçırdığı pozisyon aslında kolay değildi. Dakika 90 ve herkeste maçın yorgunluğu vardı. Vetrih ön libero oynamasına rağmen ceza sahası içerisindeydi ve sol ayağıyla bir vuruş yaptı. Ben futbolda şansa çok önem veriyorum. O pozisyon da bir şans anıydı. O top içeriye girseydi muhtemelen biz de kulübeden hep birlikte içeriye girecektik. Bence deplasmanda oynayabileceğimiz en iyi oyunu, taktik disipline bağlı kalarak oynadık. Bunun karşılığında puan aldık."

"HEDEFİM AVRUPA'YA GİTMEK"
Gelecek yıllarda Avrupa'da oynama hedefinin olduğunu belirten Oğulcan, "Bu seneyi iyi geçirip, skor ve asist anlamında takımıma katkı vererek ilerleyen yıllarda Avrupa'ya transfer olmak istiyorum. Sözleşme konusu yönetimin inisiyatifinde olan bir durum. Ben sadece antremanlara ve oynayacağım maçlara odaklanıyorum" ifadelerini kullandı.

Rizesporlu Oğulcan: Takım içinde uyum sorununu kısa sürede aştık

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