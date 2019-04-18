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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
18.04.2019 - 13:57, Son Güncelleme:

Rizesporlu Awaziem: "Başakşehir veya G.Saray'ın şampiyonluğu..."

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Rizesporlu Awaziem: "Başakşehir veya G.Saray'ın şampiyonluğu..."

Spor Toto Süper Lig'de 21 Nisan Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un Nijeryalı defans oyuncusu Chidozie Awaziem, antrenman öncesi gazetecilere açıklamalar yaptı.

Awaziem, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir'in geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'a kaybetmesinin maçın zorluk derecesini artırdığını belirtti.

Her iki takım için de çok zor bir mücadele olacağının altını çizen Awaziem, "Bunun bilincinde olarak hazırlanıyoruz. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Biz Başakşehir'e kazanmak için gideceğiz. Bunu yapabilecek kapasitemizin olduğunu düşünüyorum. Kazanarak ilk beş sırayı zorlamak istiyoruz." diye konuştu.

Awaziem, bir gazetecinin "Şampiyonluk yarışı içerisinde olan Medipol Başakşehir ve Galatasaray ile oynayacağınız maçları nasıl yorumluyorsunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Sonucu takımların gün gün sahaya yansıttığı mücadele belirliyor. Biz de kendi hedeflerimiz için çalışıyoruz. Başakşehir veya Galatasaray'ın şampiyonluğu beni kesinlikle ilgilendirmiyor. Biz elimizden geleni yapacağız. İki takımı da yenebilecek güçte olduğumuzu düşünüyorum. Şampiyonluğu kendi oynadıkları maçlarda alacakları sonuçlar belirleyecek."

Awaziem, Rize'de kalıp kalmamasıyla ilgili ise "Çaykur Rizespor'da çok mutluyum. Buraya kiralık olarak geldiğim için bütün kartlar Porto'nun elinde. Orada bir sözleşmem var. Porto'nun benimle ilgili tasarrufu çok önemli. Her oyuncunun hedefi iyi kulüplerde oynamak ama şartlar burası için uygun olursa ben de kalmak isterim. Eldeki seçenekler önemli. Buradaki taraftarları çok seviyorum. Her şeyi seçenekler belirleyecek." ifadesini kullandı.

Rizesporlu Awaziem: Başakşehir veya G.Sarayın şampiyonluğu...

- Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü. Çalışmaya sakatlığı bulunan Aatıf katılmazken, arka adalesinde ağrı bulunan Musa Çağıran takımdan ayrı çalıştı.

Karadeniz ekibi, koşunun ardından pas çalışması yaptı. Rize temsilcisinin, ilk 15 dakikanın ardından basına kapalı gerçekleştirilen idmanda, taktik ağırlıklı çalıştığı bildirildi. 

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